Procesos de saneamiento inconclusos provocan avasallamientos, advierte el Tribunal Agroambiental

Desde el Tribunal Agroambiental se expresó preocupación por los procesos de saneamiento de tierras que no fueron concluidos en distintas regiones del país. Según su presidente, Richard Cristhian Méndez, la falta de cierre en las disputas genera avasallamientos que afectan principalmente a la propiedad privada de sectores productivos, provocando conflictos y vulnerando derechos adquiridos legalmente.

“Es una situación muy crítica el tema de los avasallamientos. Vemos con mucha preocupación que el hecho de que no se concluyó el saneamiento genera estas situaciones, denotando una falta de seguridad jurídica por parte del Estado al sector productivo, que se ve amenazado con este tipo de acciones”, sostuvo.

// EU /// SUCRE ///