Productores de leche en Challapata exigen a la estatal EBA el pago adeudado desde septiembre por el producto entregado y advierten con bloqueo

Casi un centenar de productores mantienen protestas este lunes en la zona este del municipio de Challapata, en Oruro, para exigir a la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) el pago que se les adeuda desde septiembre por la entrega de leche. Los productores señalan que necesitan los recursos para alimentar a las vacas, de las cuales obtienen el producto que entregan diariamente.

“Nos encontramos sumamente preocupados y en estado de emergencia porque desde septiembre no nos cancelan, nos han suspendido los días de acopio. Ese es nuestro sustento. Todos los productores estamos reunidos en las puertas de la planta EBA”, expresó uno de los afectados, quien advirtió con iniciar un bloqueo de caminos si sus demandas no son atendidas esta misma tarde.

/// LA // ORURO ///