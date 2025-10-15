Productores del Beni advierten inminente desabastecimiento de arroz el próximo año por falta de diésel

Pequeños productores arroceros del departamento del Beni alertan sobre una nueva reducción en la producción de arroz debido a la escasez de combustible, insumo necesario para la siembra, cosecha y traslado del cereal. María Julieta Camacho, representante del sector, recordó que esta región provee alrededor de 70 mil toneladas de arroz al país y advirtió disminución en la entrega del cereal.

“Se tendría que producir entre 800 a 1.100 hectáreas, pero lamentablemente, por el problema de combustible desde el año pasado, en vez de crecer hemos reducido nuestro campo”, afirmó Camacho.

/// ER // BENI ///