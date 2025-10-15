Close Menu
    Productores del Beni advierten inminente desabastecimiento de arroz el próximo año por falta de diésel

    Arroz /Imagen de referencia/ Foto: LA CASE
    Pequeños productores arroceros del departamento del Beni alertan sobre una nueva reducción en la producción de arroz debido a la escasez de combustible, insumo necesario para la siembra, cosecha y traslado del cereal. María Julieta Camacho, representante del sector, recordó que esta región provee alrededor de 70 mil toneladas de arroz al país y advirtió disminución en la entrega del cereal.

    “Se tendría que producir entre 800 a 1.100 hectáreas, pero lamentablemente, por el problema de combustible desde el año pasado, en vez de crecer hemos reducido nuestro campo”, afirmó Camacho.

