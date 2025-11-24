Productores del país se reunirán mañana en La Paz con el Gobierno para abordar temas del sector agropecuario

Agroproductores de todo el país se reunirán mañana en la ciudad de La Paz con el ministro de Desarrollo Productivo Rural y Agua, Óscar Justiniano, para abordar nuevas perspectivas del sector, entre ellas el uso de la biotecnología. El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, informó que representantes del sector de distintos departamentos participarán en la reunión.

“Vamos a estar en La Paz para que sea la recepción de todos los problemas y capacidades que tenemos como sector agropecuario nacional para entregarle”, dijo.

