Productores del Trópico compran combustible a precio internacional por falta de suministro

El vicepresidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), Rolando Morales, informó que desde hace dos días desapareció el combustible en la región del Trópico. Explicó que, con el fin de no detener su producción, los empresarios compran diésel a precio internacional de sectores privados que lo importaron y comercializan sin subvención en Santa Cruz.

“Desde hace una semana estamos comprando combustible de empresas establecidas legalmente en Santa Cruz. El litro de diésel cuesta 13 bolivianos. Hace dos días el Trópico no recibe combustible; recibíamos al día 350 mil litros, hace dos semanas 240 mil, y ahora estamos sin combustible”, precisó.

/// CM // COCHABAMBA ///