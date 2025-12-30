Productores lecheros en Beni declaran huelga de hambre por adeudos de la empresa EBA

Este martes, en el departamento del Beni, productores lecheros decidieron iniciar una huelga de hambre, medida que fue instalada en plena plaza principal de la ciudad de Trinidad. Según lo señalado por los, exigen que la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) cumpla con los pagos adeudados por la entrega del producto lácteo.

“El reclamo es porque no nos han pagado, son cuatro quincenas que nos deben y con el gasolinazo, ha bajado los costos y el dinero bajó su valor adquisitivo”, expresó uno de los representantes.

/// ER // BENI ///