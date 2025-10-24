Close Menu
    Radio online
    viernes, octubre 24
    Seguridad

    Promulgan decreto de indulto para privados de libertad: ¿quiénes y cuántos se benefician?

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Reclusos Privados de libertad /Imagen de referencia/ Foto: Ministerio de Justicia/
    Reclusos Privados de libertad /Imagen de referencia/ Foto: Ministerio de Justicia/

    El Gobierno promulgó el decreto presidencial 5460 de indulto y amnistía por razones humanitarias con el objetivo de otorgar la libertad a al menos cinco mil privados de libertad en todo el país. La medida busca disminuir el hacinamiento en las cárceles y mejorar las condiciones de los recintos penitenciarios.

    El decreto beneficia a reclusos con sentencias iguales o menores a 10 años, así como a quienes tienen condenas de hasta 13 años y ya cumplieron una tercera parte de la pena, o de hasta 15 años con la mitad de la condena cumplida. La norma no aplica a personas sentenciadas por delitos graves como genocidio, asesinato, terrorismo, infanticidio, feticidio, delitos sexuales, narcotráfico, corrupción o delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes y otros:

    Según datos del Régimen Penitenciario, hasta septiembre de 2025 existían 33.200 privados de libertad en el país, pese a que la capacidad máxima de los centros penitenciarios es de 15.600 personas, situación refleja un hacinamiento del 113%.

    Los requisitos:

    Descargue el decreto en: CLIC AQUÍ DECRETO PRESIDENCIAL 5460

    /// APC // LA PAZ ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply