Proponente de ley para cesar a vocales del TSE y prorrogar el mandato de Arce admite que su proyecto será rechazado

Ante el rechazo generalizado desde el Legislativo y el Ejecutivo, el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Pedro Benjamín Vargas, admitió este viernes que su proyecto de ley, que propone cesar del cargo a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y prorrogar el mandato del presidente Luis Arce hasta la posesión de nuevas autoridades electas, será rechazado. Vargas aseguró que su intención no era interferir con una eventual segunda vuelta, sino garantizar la transparencia en los comicios. “Seguramente me va a llegar un informe de rechazo”, sostuvo.

Por su parte, el senador Luis Adolfo Flores, miembro de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, confirmó que la propuesta será tratada hoy a las 16:00 en sesión y adelantó que el documento será rechazado.

/// APC // LA PAZ ///