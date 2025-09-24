Propuesta de condonación de intereses en ley de diferimiento de créditos divide a prestatarios

La propuesta de incluir la condonación de intereses en el proyecto de ley de diferimiento de créditos que se debate en la Asamblea Legislativa genera opiniones divididas entre los prestatarios. Este miércoles, un grupo liderado por Melody Calderón marchó por las calles de la ciudad de La Paz exigiendo que se permita pagar únicamente el capital de la deuda, sin intereses, argumentando que la crisis económica golpeó a sus emprendimientos y negocios.

Por otro lado, el sector encabezado por Lucy Villarroel considera que una norma de esa naturaleza debe ser analizada por el próximo gobierno. “En un principio habíamos pedido condonación de intereses, también habíamos pedido la devolución de seguros, pero no se ha tomado en cuenta”, manifestó.

/// DPC // LA PAZ ///