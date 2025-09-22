Proyectista de ley para elección de vocales del TSE pide pacto político-social para evitar prórrogas

Silvia Salame, senadora y proyectista de la ley de selección, elección y designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sostuvo este lunes que es necesario un pacto político y social para evitar la prórroga en el mandato de las actuales autoridades electorales. La legisladora indicó a Loyola Fides que se espera la pronta aprobación de la norma en la Cámara de Diputados.

“Si en este país queremos vivir en un marco constitucional, tenemos que aprobar la ley. Debería haber un acuerdo político, porque he escuchado que algunas fuerzas políticas han manifestado que nosotros estaríamos pretendiendo cuotearnos el órgano electoral, lo que es absurdo”, afirmó Salame.

