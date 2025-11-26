Proyecto de ley plantea hasta 12 años de cárcel para dirigentes que se enriquezcan a costa del Estado

La senadora de Alianza Unidad, Marcela Guerrero, presentó este miércoles un proyecto de ley que propone sancionar con hasta 12 años de prisión a dirigentes sindicales o representantes de organizaciones que se enriquezcan a costa del Estado. En entrevista con Radio Fides, la parlamentaria explicó que la iniciativa surge tras conocerse las denuncias contra el exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, quien guarda detención preventiva en la cárcel de San Pedro por presunto enriquecimiento ilícito.

“Queremos insertar de manera clara que todo dirigente o cualquier representante de una organización civil que se aproveche de estos temas tenga una sanción de siete a doce años como pena, y hacer que las organizaciones no se aprovechen de la confianza de las bases”, señaló.

/// APC // LA PAZ ///