Proyecto Potosí de Marco Pumari inicia campaña para las subnacionales en busca de la gobernación

Este viernes, el exlíder cívico Marco Antonio Pumari oficializó su candidatura a la gobernación de Potosí para las elecciones subnacionales de marzo del próximo año, de la mano de la agrupación Proyecto Potosí (PP). Durante la presentación, el precandidato aseguró que, de ser electo, su gestión transparentará los diferentes proyectos ejecutados en administraciones anteriores.

“Proyecto Potosí ha cumplido con los requisitos y hoy podemos decir que ya no es a nivel municipal, sino departamental. Estamos convencidos de que generando esta alternativa política vamos a poder dar una opción al departamento de Potosí”, afirmó.

/// GC // POTOSÍ ///