Close Menu
    Radio online
    miércoles, diciembre 31
    Política

    Proyectos de ley contra el uso de dinamita y los bloqueos siguen paralizados en la Asamblea Legislativa

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    (Archivo) Trabajadores de Quiborax bloquean /Imagen de referencia/ Foto: Erbol
    (Archivo) Trabajadores de Quiborax bloquean /Imagen de referencia/ Foto: Erbol

    Dos proyectos de ley que prohíben el uso de dinamitita en las manifestaciones y sancionan con hasta diez años de cárcel los bloqueos de caminos permanecen paralizados en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). El autor de ambas iniciativas, Porfirio Machado, explicó que las propuestas buscan frenar la vulneración de los derechos de terceros ajenos a las protestas.

    La Asamblea Legislativa retomará su trabajo el 12 de enero tras el receso parlamentario de fin de año. En el Legislativo existen tres propuestas de norma que plantean sanciones de cárcel para los bloqueos de caminos.

    /// APC // LA PAZ ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Comments are closed.