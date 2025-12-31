Proyectos de ley contra el uso de dinamita y los bloqueos siguen paralizados en la Asamblea Legislativa

Dos proyectos de ley que prohíben el uso de dinamitita en las manifestaciones y sancionan con hasta diez años de cárcel los bloqueos de caminos permanecen paralizados en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). El autor de ambas iniciativas, Porfirio Machado, explicó que las propuestas buscan frenar la vulneración de los derechos de terceros ajenos a las protestas.

La Asamblea Legislativa retomará su trabajo el 12 de enero tras el receso parlamentario de fin de año. En el Legislativo existen tres propuestas de norma que plantean sanciones de cárcel para los bloqueos de caminos.

/// APC // LA PAZ ///