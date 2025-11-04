Close Menu
    Pueblos indígenas del Beni recaudan fondos para asistir a la posesión de Rodrigo Paz y Edman Lara

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Abdón Justiniano, dirigente de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CEPIB)
    El presidente de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CEPI-B), Abdon Justiniano, confirmó este martes que participarán en la posesión del presidente electo Rodrigo Paz y del vicepresidente Edman Lara. Para ello, se encuentran en campaña de recolección de recursos que permitan viabilizar su viaje a la sede de gobierno.

    Justiniano recordó que en gestiones pasadas se trasladaba a las organizaciones sociales a la posesión de las autoridades, pero destacó que ahora se busca reducir este tipo de gastos ante la situación de crisis que atraviesa el país. “No estamos en un gobierno donde despilfarraban recursos llevando a organizaciones o representantes de diferente índole y ante esto queremos felicitar y ponderar las acciones del presidente Rodrigo Paz de tomar nuevos lineamientos”, dijo a Fides Trinidad.

    /// ER // BENI ///

