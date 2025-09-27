¿Qué se sabe del triple feminicidio en Argentina y cuál es su relación con Bolivia?

Lázaro Víctor Sotacuro, ciudadano peruano, fue detenido en Villazón, Bolivia, el hombre está relacionado con el triple feminicidio de Lara Gutiérrez de 15 años de edad, Brenda del Castillo y Morena Verdi ambas de 20 años. La detención se produjo en un hostal en Villazón a 600 metros de la frontera con Argentina, luego de que las autoridades de Jujuy alertaran sobre su fuga a Bolivia.

La captura de Sotacuro fue posible por la coordinación entre Argentina y Bolivia, además del apoyo de las policías de Jujuy y Villazón. Tras su detención, fue trasladado a dependencias policiales de nuestro país y posteriormente a La Quiaca, donde quedó alojado bajo custodia a la espera del proceso de extradición.

Las tres jóvenes fueron engañadas para asistir a una supuesta fiesta. Las reportaron como desaparecidas el pasado viernes 19 de septiembre y las encontraron descuartizadas el miércoles 24, en una casa de la región de Florencio Varela. Se presume que su asesinato está vinculado a una organización criminal, liderada por un sujeto apodado “Pequeño J”, a quien busca la Justicia. Se cree que ordenó los asesinatos por una supuesta venganza relacionada con droga y dinero.

De esta manera fue trasladado Lázaro Víctor Sotacuro a celdas policiales de La Quiaca / Video: La Quiaca Al Día

Hasta la fecha, hay cinco detenidos: Magalí Celeste González Guerrero, Andrés Maximiliano Parra, Iara Daniela Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva y Lázaro Víctor Sotacuro.

/// RCL // LA PAZ ///