Ratifican que Doria Medina, Tuto Quiroga y Reyes Villa no asistirán al debate del TSE en El Alto

Los candidatos presidenciales Jorge Tuto Quiroga de Alianza Libre, Samuel Doria Medina de la Alianza Unidad y Manfred Reyes Villa de APB-SÚMATE confirmaron que no participarán en el segundo debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), programado para esta noche en la ciudad de El Alto. La ausencia de los tres fue anunciada por sus respectivos voceros, quienes argumentaron motivos relacionados con el cierre de campaña y la agenda de los candidatos.

Marco Fuentes, vocero de Alianza Unidad, explicó a Radio Fides que Doria Medina no asistirá porque se encuentra en el cierre de sus actividades proselitistas. Por su parte, José Manuel Ormachea, representante de Tuto Quiroga, afirmó que el candidato ya participó en varios debates previos. De igual forma, desde el equipo de Manfred Reyes Villa informaron que su inasistencia también se debe al cierre de campaña.

/// APC // LA PAZ ///