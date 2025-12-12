Reactivación de la minería privada en Potosí podría aumentar hasta un 50% las regalías mineras, estima el gobernador

El gobernador interino de Potosí, Marco Copa, señaló este viernes que varias empresas mineras privadas están interesadas en invertir en el departamento. Copa destacó que, si estos proyectos son impulsados tanto por el gobierno como por la gobernación, podrían generar un aumento significativo en la producción minera e incrementar las regalías en hasta un 50% para el próximo año.

«Hemos tenido dos reuniones para apoyar y coordinar la funcionalidad de una minera en el municipio de Tacobamba. Estamos también apoyando para que la minería privada pueda recibir impulso», agregó.

/// GC // POTOSÍ ///