Reanudan operaciones de rescate en El Torno tras disminuir la lluvia

Las lluvias afectaron desde el río Piraí hasta el municipio de El Torno y podrían extenderse hacia zonas del norte integrado debido a las precipitaciones y a la crecida de los ríos. Pese a este panorama y ante la insistencia de los comunarios, las autoridades departamentales decidieron reactivar esta tarde las tareas de búsqueda luego de registrarse una disminución de los chubascos.

“El tiempo no ayuda mucho porque continúan las lloviznas. Ojalá encuentren pronto a las personas desaparecidas, que son 32, pero no se halló ni la cuarta parte. Pedimos que se haga todo lo posible con esta búsqueda”, afirmó un comunario del lugar.

// ED /// SANTA CRUZ ///