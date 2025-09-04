Refuerzos aéreos y terrestres de la FELCN llegan a Warnes tras ataque armado durante búsqueda del cuerpo de L. Saucedo

Este jueves se realiza un importante operativo policial en la comunidad de Coloradillo, municipio de Warnes, Santa Cruz, como parte de la búsqueda del cuerpo de Lorgio Saucedo Méndez. La acción fue activada luego de que Yerko Junior Iriarte confesara el asesinato. Durante el operativo, el jefe de la FELCC Santa Cruz, Gustavo Astilla junto a otros efectivos fueron emboscados.

El grupo armado que atacó a los uniformados huyó hacia otro hangar abandonado lo que obligó al despliegue de patrullaje aéreo y refuerzos en la zona.

/// GPP // LA PAZ ///