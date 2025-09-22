Close Menu
    Radio online
    lunes, septiembre 22
    Economía

    Regalías mineras en La Paz se reducen a la mitad por falta de diésel

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Santos Quispe - Gobernador de La Paz
    Santos Quispe - Gobernador de La Paz

    El gobernador de La Paz, Santos Quispe, informó este lunes que las regalías mineras del departamento se redujeron en un 50% debido a la escasez de diésel y la crisis económica. Explicó que esta situación afecta directamente la ejecución de proyectos, ya que los ingresos por regalías bajaron de Bs 600 millones a Bs 300 millones. Según Quispe, los cooperativistas mineros también manifestaron su preocupación por la falta de combustible, que impide el normal desarrollo de las actividades extractivas.

    “Las regalías mineras han bajado a la mitad y eso está afectado por la falta de combustible, especialmente diésel. Como Gobernación estamos en peligro porque lo que nos dan en el POA son 260 millones de bolivianos y ese dinero no nos alcanza”, declaró el gobernador.

    /// APC // LA PAZ ///LaL

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply