Régimen Penitenciario espera resultados del descongestionamiento carcelario en dos semanas

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó que en aproximadamente dos semanas se podrán ver los primeros resultados del plan de descongestionamiento carcelario, enfocado en los casos de privados de libertad con detención preventiva que actualmente son revisados. Según detalló, existen 11 mil internos que superaron el año detenidos sin sentencia, cerca de 7 mil que ya pasaron los dos años en esta condición y más de 4.500 que llevan tres años o más. “Yo creo que en 2 semanas tendremos resultados porque es una cantidad fuerte”, señaló.

/// EUC // CHUQUISACA ///