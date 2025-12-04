Reincorporan a cinco policías dados de baja por los sucesos de 2019 y esperan el retorno de más efectivos

La representante de las esposas de policías de Cochabamba, Ruth Ajacopa, informó este jueves que cinco de los más de 100 efectivos dados de baja tras la crisis política y social de 2019 fueron reincorporados a la institución policial. Destacó la apertura de las nuevas autoridades gubernamentales para atender esta situación.

“Estamos esperando que esta semana se dé la incorporación de los que todavía no han sido incorporados. En este momento tenemos conocimiento de cinco efectivos policiales reincorporados y nos faltarían capitanes”, manifestó.

/// JCH // COCHABAMBA ///