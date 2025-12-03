Reportan que el quintal de harina bajó hasta un 50% y critican que panificadores suban el pan a Bs 0,80

En medio del anuncio de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia de fijar el precio del pan en Bs. 0,80, comerciantes de la avenida Gallardo en La Paz reportaron este miércoles que el precio de la harina bajó hasta en un 50%. Doña Angélica, vendedora de insumos, cuestionó que pese a esta reducción los panificadores insistan en incrementar el precio.

“La harina argentina de 50 kilos rebajó; estamos vendiendo a 290 bolivianos y la arroba a 75, cuando antes estaba a 420. La harina para pan de batalla está a 300 bolivianos, antes costaba 550. Las familias prefieren hacer su propio pan porque les sale más barato”, afirmó a Radio Fides.

// DP /// LA PAZ ///