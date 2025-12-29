Representante del CONAMAQ pide a Lara «abrir los ojos» y no rodearse de «dirigentes mañudos»

Desde Potosí, el dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), Víctor Apaza, cuestionó las actitudes del vicepresidente Edmand Lara, señalando que la autoridad comete los mismos errores que llevaron al declive a otras figuras políticas. Apaza destacó que, aunque Lara llegó al cargo por su discurso de lucha contra la corrupción, se rodea de dirigentes que podrían ocasionar su caída política.

“Hoy en día se ha rodeado de gente mañuda y dirigentes mañudos. La misma gente que ha rodeado a Lucho Arce y lo hizo caer, esos mismos dirigentes están con Lara. Edmand Lara, ¡abre los ojos!”, expresó.

/// DQ // POTOSÍ ///