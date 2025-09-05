Close Menu
    viernes, septiembre 5
    Seguridad

    Reprograman para mañana audiencia cautelar de Arturo Murillo

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Arturo Murillo sale de su audiencia de medidas cautelares
    Jaime Tapia, abogado del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, informó este viernes que la audiencia de medidas cautelares fue reprogramada para mañana sábado a las 09:00. Explicó que la decisión se tomó debido a errores en la notificación, confusión en la asignación del juzgado y en las órdenes de aprehensión.

    “Los elementos de estas medidas cautelares son notificados de manera incompleta, no es notificado con la imputación y en esas condiciones es imposible defender a Arturo Murillo”, declaró Tapia.

    Declaraciones de Arturo Murillo al salir de la audiencia:

    /// APC // LA PAZ ///

