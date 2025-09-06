Reservas de Bolivia aumentan, pero analistas alertan que el gobierno empeñó el oro y la liquidez en dólares es crítica

El último informe del Banco Central de Bolivia (BCB) reveló que las Reservas Internacionales Netas (RIN) alcanzaron los 2.881 millones de dólares. De ese total, 2.651,8 millones corresponden a reservas en oro, 170,7 millones a divisas en efectivo y 58,7 millones a Derechos Especiales de Giro (DEG) y Tramo de Reservas. El presidente interino del BCB, Edwin Rojas, calificó el dato como positivo, ya que representa un aumento de 905 millones respecto al cierre de 2024, a pesar de un contexto internacional complicado y del bloqueo de créditos externos que supera los 1.700 millones de dólares.

El analista económico Fernando Romero subrayó que, si bien el crecimiento de las reservas internacionales es positivo, un dato que llama la atención son los dólares en efectivo que tiene el país. Calculó que 170,7 millones en divisas solo alcanzaría para algunas semanas de abastecimiento de combustible subvencionado.

Por su parte la Fundación Jubileo recordó que durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), los bolivianos contaban con al menos 14.000 millones de dólares en Reservas Internacionales.

//// DPC // LA PAZ ///