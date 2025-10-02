Restringen horarios y días de actividad minera en el Cerro Rico de Potosí

El viceministro de Política Minera, Marcelo Ballesteros, informó este jueves que se determinó restringir los horarios y días de trabajo minero en el Cerro Rico de Potosí, tras una reunión con representantes de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). La medida establece la suspensión de actividades durante los fines de semana y limita el trabajo entre semana solo entre las 6:00 y las 20:00 horas, con el objetivo de preservar este monumento nacional.

“Desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche puede haber actividad minera dentro del cerro y, posterior a este horario, no puede existir ningún tipo de actividad. Cualquier actor minero o persona va a tener las sanciones que correspondan”, advirtió Ballesteros.

/// GC // POTOSÍ ///