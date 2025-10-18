Resultados oficiales del balotaje se conocerán hasta el jueves; los preliminares, el domingo por la noche

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que los resultados oficiales de la segunda vuelta electoral se darán a conocer hasta el jueves 23 de octubre. El vocal Francisco Vargas indicó que los resultados preliminares estarán listos como máximo a las nueve de la noche del domingo 19. Recordó que la ley electoral permite un plazo de hasta siete días para el cómputo oficial, aunque se espera concluir antes de esa fecha.

Vargas explicó que la Sala Plena proclamará los resultados finales y al ganador una vez terminen los cómputos en los nueve tribunales departamentales y del voto en el exterior. Además, señaló que entre el 27 de octubre y el 3 de noviembre se realizará un acto público para entregar credenciales a las autoridades electas. La posesión de los nuevos cargos está prevista para el 8 de noviembre.

/// APC // LA PAZ ///