Resultados preliminares del SIREPRE perfilan segunda vuelta entre Rodrigo y Tuto

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó este domingo los resultados preliminares de la jornada electoral, alcanzando un 90,92% de transmisión de actas mediante el Sistema de Resultados Preliminares (SIREPRE). De acuerdo con los datos, el Partido Demócrata Cristiano, liderado por Jorge “Tuto” Quiroga, obtiene 1.561.620 votos, mientras que Libre, con Rodrigo Paz a la cabeza, alcanza 1.311.988 sufragios, lo que perfila una segunda vuelta entre ambas fuerzas políticas.

En tercer lugar se ubica Unidad con 970.503 votos, seguida por Acción Popular (AP) con 394.467, APB Súmate con 323.007, el Movimiento al Socialismo (MAS-PSP) con 152.960, Frente Popular (FP) con 77.911 y LIN-ADN con 70.540. El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, recalcó que se trata de resultados preliminares y destacó que el SIREPRE superó la meta prevista del 80%, alcanzando más del 90% de las actas procesadas.

//GP//LA PAZ