Retiran amparo que buscaba cambiar la distribución de escaños

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Quispe, confirmó a Radio Fides que fue retirado el amparo constitucional que pretendía modificar el artículo 159 de la Ley 026 del Régimen Electoral, con el objetivo de cambiar la interpretación sobre la distribución de escaños. Esta acción fue interpuesta y luego retirada por el ciudadano Luis Alberto Vaca Pinto.

“Ya no está en riesgo nuestra actual redistribución de escaños conforme a ley, bajo el principio de proporcionalidad, y esto libera de todo riesgo a la actual redistribución de escaños ya computado y oficializado en la primera vuelta”, afirmó.

/// APC // LA PAZ ///