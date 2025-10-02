Retiran equipamiento de planta de yuca en Riberalta por observaciones técnicas

La empresa encargada del proyecto de industrialización de yuca en Riberalta, Beni, retiró el equipamiento de la planta procesadora tras detectar fallas técnicas durante la recepción provisional. Adriana Alquisalet, secretaria de Planificación y Desarrollo Territorial de la Alcaldía de Riberalta, informó este jueves que el proyecto aún no fue entregado de manera definitiva y que tanto la infraestructura como los equipos deben ser corregidos por la empresa constructora, en coordinación con el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), que financia el 100% de la obra.

El municipio explicó que no tiene competencia directa sobre la planta, ya que su participación se limitó a entregar el terreno donde se ejecuta la obra.

