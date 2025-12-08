Riada en Cotagaita afectó a 500 familias y causó la pérdida de 160 cabezas de ganado

El secretario de Desarrollo Agropecuario y Seguridad Alimentaria de la gobernación de Potosí, Genaro Méndez, brindó este lunes un informe sobre los daños ocasionados por la riada en el municipio de Cotagaita, ocurrida la semana pasada. Según detalló, 500 familias resultaron afectadas y además, 160 cabezas de ganado bovino y caprino perdidas.
“El jueves pasado hemos tenido riada por lluvias intensas acompañadas de granizadas que han ido afectando fuertemente a 13 comunidades del municipio de Cotagaita, dejando daños muy severos (…) 160 cabezas de ganado se han perdido”, afirmó.
/// GC // POTOSÍ ///
Facebook Comentarios