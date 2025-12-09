Ríos en ascenso en Beni: el agua “satura” las pampas, desplaza ganado y activa alerta en comunidades

Ganaderos y habitantes de las riberas del río Ibare, en el departamento del Beni, expresaron esta martes su preocupación por las lluvias y el incremento del caudal, que ya saturó las orillas. Eduardo Chacón, responsable de Gestión de Riesgos del municipio de Loreto, confirmó que las mediciones muestran un nivel de solo dos metros de barranco, pero que la situación sigue bajo vigilancia.

“Sobre el río Ibarez su cauce todavía se encuentra normal; sin embargo, al momento las pampas están saturadas de agua, lo que significa que uno va a encontrar barro en la pampa, lo que nos mantiene en un rango de alerta verde”, dijo.

