Ríos enfrentará este jueves otra audiencia cautelar por presunto daño económico de Bs 80 millones en el caso de la harina

El juez Hugo Huacani ordenó en la víspera la detención domiciliaria del dirigente de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol), Rubén Ríos y le impuso una fianza de Bs 60 mil. La misma medida fue dispuesta para su hijo, Ricky Ríos, con una fianza de Bs 30 mil. Ambos fueron imputados por los delitos de enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias y uso indebido de bienes del Estado.

Sin embargo, el dirigente panificador deberá enfrentar este jueves una nueva audiencia de medidas cautelares por un caso denunciado por el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Según el representante de los panificadores independientes, Dandy Mallea, la denuncia está relacionada con un presunto daño económico de Bs 80 millones por la venta irregular de harina a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).

/// APC // LA PAZ ///