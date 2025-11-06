Roberto Castro fue elegido presidente de Diputados y Diego Ávila del Senado

Con 120 votos a favor, el asambleísta del Partido Democráta Cristiano (PDC) por Chuquisaca, Roberto Castro, fue elegido hoy como presidente de la Cámara de Diputados para la legislatura 2025-2026. Tras varios cuartos intermedios, se logró conformar la nueva directiva de la cámara baja, donde, por acuerdo con Alianza Unidad, este frente ocupará la primera vicepresidencia, mientras que la bancada de Libre asumirá la secretaría.

“El voto de confianza de esta honorable cámara para dirigir durante este periodo me compromete profundamente. Deseo expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes”, afirmó.

Asimismo, Diego Ávila, exsecretario Ejecutivo de la alcaldía de Tarija durante la gestión de Rodrigo Paz, juró como presidente de cámara alta.

// APC /// LA PAZ //