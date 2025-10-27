Rodrigo Paz y Edman Lara son proclamados oficialmente ganadores de las elecciones en segunda vuelta

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) proclamó este jueves a Rodrigo Paz y Edman Lara, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), como ganadores de la segunda vuelta electoral. Según los resultados oficiales, el binomio obtuvo 3.513.534 votos en el país y en el exterior, superando al partido Libre, que alcanzó 2.884.661 votos. La Sala Plena del TSE se reunió y aprobó el cómputo final del balotaje

“De acuerdo con la Ley del Régimen Electoral y el cómputo realizado a nivel nacional y en el exterior, los votos válidos obtenidos por el PDC proclaman a Rodrigo Paz como presidente electo y a Edman Lara como vicepresidente”, sostuvo el secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga.

// APC /// LA PAZ ///