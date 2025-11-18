Ruptura de oleoducto obliga a evacuar a familias de Cuevas; cívicos cruceños impulsan campañas solidarias

Como consecuencia de las fuertes lluvias registradas en el departamento de Santa Cruz, YPFB Transporte informó este martes sobre la ruptura de un oleoducto ocasionada por la caída de un árbol en una zona próxima al río Cuevas. Ante esta situación, el Comité Pro Santa Cruz habilitó dos líneas de contacto: el 78520554 para la recolección de ayuda destinada a los damnificados por los temporales y el 800 10 4005 para recibir información sobre incidentes similares o solicitudes de evacuación.

“El 800 10 4005 es el número que ha abierto Yacimientos para poder ayudar a toda la gente de la zona que está en desastre a evacuar. Es para que la población pueda comunicarse si en otros lugares aparecen fugas de gas o si es necesario evacuar más familias”, explicó el presidente cívico, Stello Cochamanidis.

/// ED // SANTA CRUZ ///