Ruptura inminente entre Paz y Lara: el vicepresidente, un factor de tensión en la ALP y el Ejecutivo

Desde que comenzó el gobierno del presidente Rodrigo Paz, las tensiones con el vicepresidente Edmand Lara han sido un foco de preocupación en la política del país. Lo que empezó como un desacuerdo sobre las atribuciones institucionales, pronto se convirtió en una pugna abierta que expuso las fisuras internas del oficialismo. Reclamos públicos y posturas enfrentadas entre ambas autoridades ponen en evidencia un distanciamiento que afecta no solo al Ejecutivo, sino también a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

La relación entre Paz y Lara tiene raíces más profundas que se remontan a abril de este año, cuando el entonces senador Rodrigo Paz anunció su candidatura presidencial con el Partido Demócrata Cristiano (PDC). A pesar de contar con un apoyo inicial, Paz se vio obligado a buscar un nuevo candidato a la vicepresidencia cuando Sebastián Careaga, su primer candidato, se alejó para apoyar a otro postulante. Fue entonces cuando Edmand Lara, un excapitán de la policía con un pasado controversial, fue seleccionado para acompañar a Paz como su fórmula vicepresidencial. Este binomio, que no figuraba en las encuestas de intención de voto, logró una sorpresiva victoria en la primera vuelta de las elecciones, dejando atrás dos décadas de gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

A lo largo de la campaña, Lara mostró una visión sobre cómo debía distribuirse el poder en un eventual gobierno. En varios momentos, se autodenominó como la “garantía” de la lucha contra la corrupción y subrayó su poder dentro del sistema legislativo. No obstante, tras la victoria electoral en primera vuelta, comenzaron a surgir controversias en torno a sus decisiones y sus declaraciones. En septiembre, Lara afirmó que, en caso de ganar, su papel en la Asamblea Legislativa le otorgaría más poder que al propio presidente.

Las tensiones llegaron a su punto máximo en diciembre, cuando Lara criticó públicamente la medida del gobierno de eliminar la subvención a los combustibles, una decisión económica necesaria para estabilizar la situación del país. Mientras Paz defendía su política, Lara se promueve desde las redes sociales a las movilizaciones de sectores en las calles, posicionándose como líder de la oposición interna.

/// RCL // LA PAZ ///