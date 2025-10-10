Sala Constitucional denegó la tutela a Hurtado sobre la decisión fiscal que sugiere juicio de responsabilidades para prorrogados en la Asamblea

La Sala Constitucional Primera de la ciudad de Trinidad, Beni denegó este viernes la tutela solicitada por el magistrado prorrogado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Gonzalo Hurtado quien presentó un incidente para evitar la audiencia en la Asamblea Legislativa Plurinacional para juicio dde responsabilidades. El caso ahora deberá ser tratado en esa instancia.

“Se da vigor y vigencia a que el requerimiento emitido por el fiscal de Chuquisaca, se mantiene en pie para que Hurtado y compañía sean procesados en el Congreso. No me parece, ya que es un fallo híbrido, interesante porque encuentra indicios de responsabilidad penal en estos siete autoprorrogados”, afirmó Hans Soruco, abogado constitucionalista.

// ER /// TRINIDAD ///