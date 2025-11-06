Sala Constitucional multa a la ministra de Culturas y al ministro de Minería por incumplir medidas de preservación del Cerro Rico

La ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, Esperanza Guevara, fue multada por la Sala Constitucional Segunda de Potosí con Bs. 50 mil bolivianos por no haber coordinado acciones de preservación del Cerro Rico con las instituciones locales. De igual manera, el ministro de Minería, Alejandro Santos, recibió una sanción de Bs 20 mil por incumplir disposiciones de la sentencia constitucional 62/2022 sobre la protección de la parte alta del “Sumaj Orcko”.

Camilo Vera, de la Federación Universitaria de Docentes, explicó que se otorgó un plazo de cinco días para presentar nuevos planes destinados a controlar. “Se da un plazo de cinco días para que presenten nuevos planes para controlar estos hundimientos y 60 días en los que se deberá informar de los avances de controlar los hundimientos sobre la cota 4.400”, indicó.

/// GC // POTOSÍ ///