Sala Penal del TSJ sorteará el recurso de la expresidenta Áñez y la decisión se conocerá en al menos 20 días

El presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Carlos Ortega, confirmó este martes que el recurso presentado por la defensa de la expresidenta Jeanine Áñez, para revertir su sentencia por el caso Golpe II, ya se encuentra en revisión. Ahora solo resta que se realice el sorteo para definir qué magistrado o magistrada se encargará de analizar el fondo del recurso.

“Corresponde ahora sortear nuevamente el expediente para que uno de los magistrados, a quien le toque, proceda a analizar el fondo del recurso. Luego corresponde que el magistrado de turno, para la elaboración del proyecto de auto supremo de fondo, notifique a los sujetos procesales con todos los antecedentes”, explicó Ortega.

