Sala plena del TED Chuquisaca debe resolver esta semana excusa de su presidente para no participar del cómputo

Los vocales del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca aún no emiten resolución sobre la excusa presentada por su presidente para no participar en el cómputo de las elecciones presidenciales del 17 de agosto, debido a que tiene una familiar en segundo grado como candidata. La sala plena pidió un informe y luego se reunirá para definir al respecto. “Mi persona ha presentado la excusa correspondiente viendo el tema de la ética profesional pues no sería correcto que yo esté en el cómputo y juzgar las actas”, afirmó el titular del TED, Mauricio Del Río.

// MOS // CHUQUISACA ///