Saldo en moneda extranjera del sistema financiero bajó de $us 350 millones a $us 159 millones

La directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Ivette Espinoza, brindó este martes un informe sobre el estado del sistema financiero en Bolivia. Según los datos presentados, las utilidades del sector crecieron en un 37%, mientras que la mora se mantiene en un 3,2%. Además, se reportó una importante reducción del saldo en moneda extranjera, que bajó de $us 350 millones a $us 159 millones.

“La liquidez que tiene en este momento el sistema financiero es de 74.369 millones de bolivianos, y si vemos esta relación de los activos líquidos con relación a los depósitos a corto plazo, que son los depósitos que se tienen que devolver, eso está en un 66%”, explicó la autoridad.

/// DPC // LA PAZ ///