Salubristas marchan en Trinidad y piden al Tribunal de Justicia una decisión sobre acción de cumplimiento

Trabajadores en salud marcharon este miércoles por las calles de Trinidad para exigir a las autoridades el pago del bono vacuna. La ejecutiva del sector, Shirley Molina, señaló que desde hace cuatro meses esperan el cumplimiento de este beneficio. Por ello, pidió al Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) del Beni que concluya y tome una decisión sobre la acción de incumplimiento presentada por la Gobernación contra el Gobierno nacional, con el fin de lograr recursos para cubrir esta obligación en el departamento.

La audiencia de esta acción debía realizarse en esta jornada, pero fue suspendida hasta el 17 de octubre. “La audiencia se suspendió porque el juez determinó que también debería citárselo de oficio al Ministerio de Salud. Solo habían citado al Ministerio de Economía y Planificación. Tuvimos la oportunidad de hablar con el señor juez y le manifestamos que ya no se postergue la audiencia”, declaró Molina.

