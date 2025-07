Salud sugiere que estudiantes no vacunados contra el sarampión no vuelvan a clases presenciales

La viceministra de Gestión del Sistema Nacional de Salud, Mariana Ramírez, confirmó este lunes que recomendaron al Ministerio de Educación considerar que los estudiantes que no cuenten con la vacuna contra el sarampión no retornen a clases presenciales tras el receso invernal. Aclaró que no se les prohibirá el acceso a la educación, pero por protección a otras familias y a la comunidad educativa se podría habilitar la modalidad a distancia para quienes no estén inmunizados.

/// COCHABAMBA ///