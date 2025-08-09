Samuel Doria cierra su campaña en Cochabamba

Samuel Doria Medina, candidato de la alianza UNIDAD, cerró su campaña en Cochabamba con un mensaje centrado en la economía. “Este 17 de agosto debemos preguntarnos quién tiene la capacidad, el equipo y la visión para resolver las causas de la crisis económica y la inflación. Esta es la pregunta más importante en la elección más crucial de nuestra vida democrática”, afirmó.

Acompañado por su esposa, candidatos y una multitud de simpatizantes, Doria Medina recorrió el centro de la ciudad en una marcha que combinó política y cultura. Artistas callejeros con tambores y zancos animaron el evento, que el candidato describió como “una suerte de gran Corso”.