San Lucas, en los Cintis de Chuquisaca, reporta pérdida del 85% de su producción por granizadas

El alcalde del municipio de San Lucas, en la región de los Cintis del departamento de Chuquisaca, Efraín Puma, informó este lunes que las fuertes granizadas registradas en los últimos días provocaron una pérdida del 85% de la producción agrícola. Esta situación afectará la provisión de productos hacia los mercados de la capital, Sucre.

“Hemos presentado informes a Defensa Civil para que de alguna manera seamos ayudados, sobre todo a los compañeros del agro”, señaló. Otros municipios como Yamparáez, Tarabuco, Zudáñez y Alcalá también registraron intensas lluvias en las últimas semanas.

