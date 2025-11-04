Close Menu
    Radio online
    martes, noviembre 4
    Sociedad

    Santa Cruz enfrenta apagones por tormentas eléctricas y robo de cables

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Apagón /Imagen de referencia/

    El director de Alumbrado Público de la Alcaldía de Santa Cruz, Pablo Paz, informó este martes que los apagones registrados en distintos puntos de la ciudad se deben a dos factores: las lluvias con tormentas eléctricas y el constante robo de cables, lo que afecta directamente al sistema de iluminación.

    “Ya se han realizado las denuncias ante las autoridades y hemos activado la póliza de seguro para reponer los conductores y restablecer lo antes posible el sistema de iluminación”, precisó.

    /// RA // SANTA CRUZ ///

