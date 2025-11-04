Santa Cruz enfrenta apagones por tormentas eléctricas y robo de cables

El director de Alumbrado Público de la Alcaldía de Santa Cruz, Pablo Paz, informó este martes que los apagones registrados en distintos puntos de la ciudad se deben a dos factores: las lluvias con tormentas eléctricas y el constante robo de cables, lo que afecta directamente al sistema de iluminación.

“Ya se han realizado las denuncias ante las autoridades y hemos activado la póliza de seguro para reponer los conductores y restablecer lo antes posible el sistema de iluminación”, precisó.

