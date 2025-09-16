Close Menu
    Santa Cruz: Flotas forman largas filas en busca de diésel para seguir operando

    Rocio Chavez
    Fila de flotas en busca de diésel en Santa Cruz
    Fila de flotas en busca de diésel en Santa Cruz

    Fides Santa Cruz recorrió este martes la zona sur de la ciudad, en la avenida Tres Pasos al Frente, donde verificó una extensa fila de flotas de servicio público que esperan abastecerse de diésel. Los choferes relataron que, al terminar sus viajes, se ven obligados a dirigirse directamente a los surtidores para hacer cola por varias horas ya que el combustible escasea.

    “No llega diésel, no tenemos viáticos, no tenemos dónde ducharnos o dónde ir al baño. Ayer hacía frío y ahora calor. No sabemos cuándo va a llegar el diésel”, expresó uno de los conductores.

    /// ED // SANTA CRUZ ///

