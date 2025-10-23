Santa Cruz: Medrano denuncia que el Concejo Municipal fue convertido en una “agencia de empleos”

El presidente del Concejo Municipal de Santa Cruz, Juan Carlos Medrano, denunció este jueves que esta instancia fue convertida en una “agencia de empleos”, donde se destinan millones de bolivianos al pago de salarios de funcionarios que no asisten a trabajar. La autoridad anunció que el lunes se lanzará una convocatoria pública para contratar nuevo personal, luego de despedir a un centenar de trabajadores que no cumplían funciones.

“Por eso no querían que yo sea presidente del Concejo, porque vamos a transparentar la corrupción de este Concejo Municipal”, afirmó.

El titular del Concejo mostró una lista con la cantidad de funcionarios asignados a cada concejal y los montos destinados a sueldos. Detalló que José Alberti, de Comunidad Autonómica (CA), cuenta con 57 funcionarios con un gasto mensual de Bs. 409.982; el exconcejal Israel Alcócer mantiene 50 funcionarios con Bs 373.649; y la exconcejala Silvana Mucarzel tiene 33 funcionarios que representan Bs 244.479.

